23 قتيلا جراء انهيار ثلجي في شرق تركيا

قتل 23 شخصا على الأقل، اليوم، في انهيار ثلجي في شرق تركيا على مدنيين وعشرات من رجال الإنقاذ الذين أرسلوا لإخراج ضحايا من الموقع نفسه الذي شهد انهيارا اوقع 5 قتلى آخرين أمس.

وقال محافظ فان محمد أمين بيلميز، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “الأناضول”: “انتشلت جثث 14 من رجال الإنقاذ و9 مدنيين في موقع الانهيار بحيث أرسلوا للمساعدة في إخراج حافلة صغيرة انهارت عليها الثلوج في وقت متأخر أمس.

وقتل خمسة أشخاص كانوا في الحافلة الصغيرة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 28.

وقال المحافظ إن جهود الإنقاذ مستمرة رغم الطقس الرديء وصعوبة التنقل في حين عرضت التلفزيونات مشاهد الثلج المتساقط على الجبال.

وقال مسؤولون إنه عثر على 30 شخصا أحياء إثر الانهيار الثلجي ونقلوا الى المستشفى.

ولفت وزير الصحة فخر الدين قوجه إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

أرسلت هيئة الكوارث الحكومية عشرات عمال الإنقاذ بعد الانهيار الأول، بينما قام ضباط الدرك ورجال الإطفاء بتقديم المساعدة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن السكان في المناطق المجاورة انضموا أيضا إلى جهود الإنقاذ.

المصدر: وكالات