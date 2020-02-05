السيد الصدر: لتمهيد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لكشف المخربين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر “أصحاب القبعات الزرق(الذين يتبعون تياره) إلى تمهيد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية لكشف المخربين”.

وقال السيد الصدر الاربعاء “لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته ولا تفرقوا بين أحد منهم، لا بفعل ولا بكلمة على الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف العراق وسلام على ثوار العراق”.

وأضاف السيد الصدر “لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو من يريد الفتنة أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين”.

وتابع السيد الصدر “هلموا معا، لنكشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة قواتنا الأمنية البطلة”، واضاف “ما على الأعزة الغيورين، من أصحاب القبعات الزرق، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل”.

المصدر: روسيا اليوم