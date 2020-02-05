بوتين : للإتفاق النووي الإيراني أهمية كبيرة في الإستقرار العالمي والإقليمي

تسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق اعتماد 23 سفيرا أجنبيا من بينهم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم جلالي خلال حفل مهيب أقيم في قاعة ألكساندر في الكرملين، أكد خلاله الرئيس الروسي، أن الاتفاق النووي مع إيران يحافظ على الإستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف بوتين:” لسوء الحظ ، وجدت الإنسانية نفسها مجددا اليوم على خط الخطر فالصراعات الإقليمية تتضاعف، وتهديدات الإرهاب والتطرف متزايدة، ونظام مراقبة التسلح يجري تدميره، الاقتصاد العالمي هو أيضا في حالة غير مستقرة”.

و في شأن العلاقة مع ايران أشار بوتين إلى ان”العلاقات ودية ويسودها احترام متبادل، وتزدهر مشاريع ثنائية واسعة النطاق في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، كذلك في مجال النقل و سكك الحديد والقطاعات الاقتصادية الأخرى”.

وتابع:”تم إعطاء زخم إضافي للعلاقات التجارية والاستثمارية الروسية الإيرانية من خلال بدء سريان الاتفاقية المؤقتة في أكتوبر 2019 التي دخلت حيز التنفيذ و ترمي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران و الاتحاد الأوراسي”.

وأردف قائلا:”نعتزم تعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب الدولي، وتنسيق الخطوات في إطار عملية أستانا، وتسهيل التوصل إلى تسوية في سورية”، ولفت الى مواصلة روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA للبرنامج النووي الإيراني بحيث تعتبر روسيا ان للإتفاق اهمية كبيرة في الإستقرار العالمي والإقليمي.

المصدر: موقع المنار