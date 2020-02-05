اليابان تخطر موسكو بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو أن “الخارجية اليابانية أخطرتها بوجود 24 مواطنا روسيا على متن سفينة Diamond Princess الموبوءة بفيروس كورونا”.

وأضافت السفارة الاربعاء “أبلغتنا وزارة الخارجية اليابانية، بأن 24 مواطنا من روسيا بين ركاب السفينة وتبقى السفارة على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الصحة اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس”.

ووفقا لوزارة الصحة والعمل في اليابان، يوجد على متن السفينة حوالي 3.7 ألف شخص، يحملون جنسيات 50 دولة، لم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير برحلة سياحية، وعادت إليها في 3 فبراير، وكان بين الركاب، مواطن صيني تبين بعد نزوله في هونغ كونغ، أنه مصاب بالفيروس المميت.

وبقرار من السلطات اليابانية، رست السفينة بالقرب من يوكوهاما، لإجراء فحص طبي لكل ركابها الذين تم الحجر عليهم.

المصدر: روسيا اليوم