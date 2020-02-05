البرهان: اللقاء مع نتنياهو تم بترتيب أميركي

قال رئيس “المجلس السيادي السوداني” عبد الفتاح البرهان الأربعاء إن “اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا كان بترتيب أمريكي”.

وأضاف البرهان “اللقاء تم بقناعتي الشخصية لأهمية طرق كافة الأبواب من أجل مصلحة الشعب السوداني والنهوض بالدولة”، وزعم أن “الشعب السوداني سيجني نتائج اللقاء قريبا”، ولفت إلى أنه “أخطر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل يومين من اللقاء، وأن الأخير قد رحب بالخطوة”.

وأشار البرهان إلى أنه “تم تجاوز الخلافات مع مجلس الوزراء وملف العلاقات مع إسرائيل بيد الجهاز التنفيذي وستشكل لجنة للنظر فيه”، وادعى أن “اللقاء مع نتنياهو لم يتطرق لصفقة القرن نهائيا”، وزعم “ثبات الموقف من القضية الفلسطينية”، وقال إن “اللقاء هو إبداء لحسن النية للعالم أجمع وأنه ليس للسودان عداوة مع أي دولة”، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم