تجمع أصحاب محطات المحروقات: في حال عدم تعديل جدول الأسعار سنلجأ إما إلى الإقفال أو سنصدر جدولنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 17:28
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مطار دبي يسجل تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة في حركة المرور و4.8 بالمئة في شحن البضائع عام 2019 للمرة الأولى منذ عقدين
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
تجمع أصحاب محطات المحروقات: في حال عدم تعديل جدول الأسعار سنلجأ إما إلى الإقفال أو سنصدر جدولنا
منذ 60 mins
5 February، 2020
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