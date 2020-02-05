انخفاض اسعار المحروقات في لبنان

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 500 ليرة لبنانية وصفيحة الديزل أويل 1300 ليرة لبنانية وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حدد بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 25100 ليرة لبنانية

بنزين 95 أوكتان 24500 ليرة لبنانية

ديزل اويل 16900 ليرة لبنانية

قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 14900 ليرة لبنانية

قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى 53,96 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام