أبو عبيدة: عدد من جنود الاحتلال الاسرى في غزة أصيبوا بشكل مباشر بعدوان 2019

قال الناطق باسم “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس أبو عبيدة إن “عددا من جنود الاحتلال الاسرى في قطاع غزة أصيبوا خلال عدوان 2019 على القطاع”.

وأضاف أبو عبيدة الاربعاء “في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على قضية مخدرات، في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام ٢٠١٤ غير آبه بمصيرهم المجهول”.

وتابع أبو عبيدة “نكشف عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان أيار/مايو ٢٠١٩ على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكل مباشر ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة”، واكد “نعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل”.

المصدر: فلسطين اليوم