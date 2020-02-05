ريابكوف: في الحرب النووية لا يوجد منتصرون

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف المجتمع الدولي إلى التصدي للخطوات الخطرة التي تخطوها واشنطن في المجال النووي. ولفت الى ان “الكل خاسر إذا وقعت حرب نووية”.

وقال ريابكوف في تعليق له على نشر الولايات المتحدة قذائف نووية على غواصتها الاربعاء “في هذا الصدد فإن اقتراحنا بإعادة تأكيد الالتزام بالمعادلة المعروفة بأنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، وأنه لا ينبغي السماح باندلاعها”.

وأشار ريابكوف إلى أن “موسكو قدمت لواشنطن اقتراحا في عام 2018 بمنع وقوع هذه الحرب”، وتابع “حتى الآن لم يصلنا رد”، واضاف ان “مجمل ما يحدث يجعلنا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لمحاولة كبح مزيد من الانجراف الأميركي في اتجاه خطير وانزلاق واشنطن نحو التخطيط لسيناريوهات كارثية غير مقبولة على الإطلاق”.

المصدر: سبوتنيك