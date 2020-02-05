الامام الخامنئي: “صفقة القرن” ستنتهي بضرر امريكا وستؤدي لإحياء القضية الفلسطينية

قال الامام السيد علي الخامنئي إن “المشروع الامريكي المعروف بصفقة القرن سوف يموت قبل موت ترامب”. وتابع ان “هذه الخطة لن تكون لها أي نتيجة مطلقا ومن هنا فإن من الحماقة ان يهتموا بها ويطبلوا لها الى هذا الحد”.

واكد الامام الخامنئي الاربعاء ان “ما يسمى بصفقة القرن دليل واضح على الخداع الامريكي”، واضاف ان “الامريكيين والصهاينة تواطؤوا ان قضية لا تخصهم لان فلسطين للفلسطينيين واتخاذ القرارات بشانها من اختصاص الفلسطينيين انفسهم”.

وأشار الامام الخامنئي الى ان “هذه المؤامرة ستنتهي بضرر امريكا وستؤدي الى احياء القضية الفلسطينية”، وقال إن “الاميركيين أبرموا مع الصهاينة صفقة حول شيء لا يتعلق بهم، اذ ان فلسطين هي للفلسطينيين وان اتخاذ القرار حولها ليس من حقهم”، وسأل “ما هو شأنكم لتتخذوا القرار حول ارض وديار الاخرين؟ هذا دليل على خبثكم وخداعكم ونوایاکم السيئة”.

المصدر: وكالة مهر للانباء