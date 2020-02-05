الطقس غداً الخميس قليل الغيوم يتحول ليلا الى ماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لتساقط أمطار متفرقة، تتساقط الثلوج الخفيفة فجر الجمعة على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب ومن ثم الى عاصف بدءا من مساء يوم الجمعة مع وصول المنخفض الجوي “KARIM” الذي يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياح شديدة. وجاء في النشرة الاتي:

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بدرجات الحرارة، مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

– الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لتساقط أمطار متفرقة، تتساقط الثلوج الخفيفة فجر الجمعة على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لـ 65 كم/س، وانفراجات واسعة نهارا، يتحول الطقس تدريجيا خلال المساء الى عاصف مع وصول المنخفض الجوي “KARIM” حيث تتساقط أمطارغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح التي تتجاوز الـ 85 كم/س خاصة شمال البلاد، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها فجر السبت لتلامس الـ 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.

– درجات الحرارة تتراوح على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 8 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها من 15 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط صباحا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية