خمسة أسرى دخلوا أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 14:12

خمسة أسرى دخلوا أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

منذ 49 mins 5 February، 2020
الاسرى في سجون العدو
عربي وإقليمي - فلسطين

دخل خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الاربعاء أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والاسرى هم: -الأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (37 عاما) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 14 عاما في السجون.

-الأسير محمد أحمد دعيس الديك (40 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عاما في السجون الصهيونية.

-الأسير موسى لطفي نمر حامد (33 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم 13 عاما ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عاما في السجون.

-الأسير فراس سامي أحمد وردة (33 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم 13 عاما ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة علي من بلدة بيت حانون في قطاع غزة، والمحكوم 12 عاما ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة