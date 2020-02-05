خمسة أسرى دخلوا أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

دخل خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر الاربعاء أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والاسرى هم: -الأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (37 عاما) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 14 عاما في السجون.

-الأسير محمد أحمد دعيس الديك (40 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عاما في السجون الصهيونية.

-الأسير موسى لطفي نمر حامد (33 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم 13 عاما ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عاما في السجون.

-الأسير فراس سامي أحمد وردة (33 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم 13 عاما ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة علي من بلدة بيت حانون في قطاع غزة، والمحكوم 12 عاما ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم