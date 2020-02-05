“داخلية غزة” تحذر من محاولات العدو الاسرائيلي من التخابر مع المواطنين الفلسطينيين

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني في غزة الاربعاء من الأساليب التي يتبعها مكتب المنسق في جيش العدو الإسرائيلي للتواصل مع المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.

وقالت داخلية غزة في بيان لها إن “مكتب المنسق هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر”.

ولفت البيان الى ان “التواصل مع المنسق بأي طريقة وتحت أي مبرر مخالف للقانون ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر”، وأكد ان “الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم