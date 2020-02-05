أردوغان :على القوات السورية في إدلب الانسحاب إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ،انه يجب على قوات الحكومة السورية في إدلب الانسحاب إلى ما وراء خط مواقع المراقبة التركية بنهاية الشهر الحالي وإلا فسوف تطردها القوات التركية.

وكان أردوغان يتحدث بعد يومين من مقتل ثمانية عسكريين أتراك في قصف في إدلب.

وقال في خطاب في أنقرة “اثنان من نقاط المراقبة الـ 12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط النظام، نأمل في أن ينسحب الى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية شباط وإذا لم ينسحب النظام، فان تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية