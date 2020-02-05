الامام الخامنئي: كل من يهتم بإيران وبأمنها بجب ان يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 12:32

الامام الخامنئي: كل من يهتم بإيران وبأمنها بجب ان يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة

منذ 37 mins 5 February، 2020
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