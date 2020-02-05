الامام الخامنئي: كل من يهتم بإيران وبأمنها بجب ان يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 5 2020 - 12:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل حشوداً غفيرة من أبناء الشعب الايراني في حسينية الامام الخميني (قده) في طهران
الإمام السيد علي الخامنئي: الخطة الأميركية المتمثلة بـ"صفقة القرن" ستموت قبل موت دونالد ترامب
طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات بشرية
اعلام العدو: 3 صواريخ أطلقت من غزة وسقطت في مناطق مفتوحة قرب مستوطنة (نتيفوت) إضافة الى عدد من البالونات الحارقة
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات تخللتها مواجهات في الخليل ورام والله وجنين واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين
اعلام العدو: اجتماعات سرية جرت بشهر كانون الأول الماضي بين شخصيات أمنية "إسرائيلية" وإماراتية للتنسيق ضد إيران
إعلام العدو يكشف عن دور سعودي ـ إماراتي كبير في اللقاء الذي جمع نتنياهو مع رئيس المجلس السياسي السوداني في أوغندا
تحركات احتجاجية في الخرطوم تنديداً بلقاء رئيس المجلس الحاكم عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
مجلس الأمن الدولي يدين "صفقة القرن" مؤكداً أن الخطة تنتهك القانون الدولي وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني
وزير الحرب "الإسرائيلي" يلتقي نظيره الأميركي في البنتاغون للتباحث بالقضايا الأمنية والعسكرية والدور الإيراني في سوريا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط حفاظاً على حياة الأميركيين
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب دونالد ترامب مع نهاية كلمته في محاكمة عزله في الكونغرس
قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا تصدر قرارها الظني بحق العميل الفاخوري وفق مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام
رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان: أكثر من 10 آلاف لبناني خسروا وظائفهم وحوالي 60 ألفًا خُفّضت رواتبهم
التلفزيون الصيني: فريق البحث في جامعة زيجيانغ توصل إلى دواء فعال لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد
نزوح آلاف النيوزيلنديين جراء الفيضانات التي تشكلت بعد تساقط أكثر من ألف ملم من الأمطار في جزيرة ساوث آيلاند
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الامام الخامنئي: كل من يهتم بإيران وبأمنها بجب ان يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة
منذ 37 mins
5 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
هل تواجه صعوبات في المذاكرة؟.. أسلوب فينمان قد يكون هو الحل!
أردوغان :على القوات السورية في إدلب الانسحاب إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية
ثلاثة قرارات للقاضية حنقير في ملف الفساد القضائي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}