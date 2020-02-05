الامام السيد علي الخامنئي: الخطة الاميركية “صفقة القرن” ستموت قبل موت ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 12:32

الامام السيد علي الخامنئي: الخطة الاميركية “صفقة القرن” ستموت قبل موت ترامب

منذ 37 mins 5 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة