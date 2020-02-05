روسيا تصنع صاروخا لا يوجد مثيل له في العالم

كشف فيتالي دافيدوف، نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن الصاروخ الجديد المزمع إنشاؤه يقدر على العودة إلى الأرض ليستخدم مرات عديدة أخرى في حمل ما يجب حمله إلى الفضاء.

وستتم أولاً صناعة النموذج التجريبي من هذا الصاروخ وهو أول صاروخ من نوعه، إذ لا يوجد في العالم الآن صاروخ يستطيع العودة إلى الأرض بعد إطلاقه ليستخدم مرة ثانية وثالثة ورابعة… إلخ.

وعبر نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة عن اعتقاده بأنهم سيبدأون العمل في مشروع صنع الصاروخ الفريد من نوعه في النصف الأول من العام الجاري على أن يتم إطلاق النموذج التجريبي منه في عام 2023 عندما يجب أن تبدأ روسيا تختبره في الجو.

وأطلق على الصاروخ المقرر إنشاؤه اسم “كريلو-إس في”. وسيبلغ طوله 7 أمتار وقطره 0.8 متر. وسيعادل حجم النموذج التجريبي ثلث حجمه. وستبلغ سرعة صاروخ “كريلو” 6 ماخ (أي 6 أمثال سرعة الصوت تقريبا).

وسيستخدم صاروخ “كريلو” لوضع الأقمار الصناعية في مواقعها المدارية الخاصة بها في الفضاء. ويزمع استخدامه أيضا في تجربة التقنيات الطائرة الأسرع كثيرا من الصوت.

المصدر: سبوتنك