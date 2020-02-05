بالفيديو… وصول باخرة الى مرفأ بيروت تحضيراً للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 10:48

بالفيديو… وصول باخرة الى مرفأ بيروت تحضيراً للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز

منذ 42 mins 5 February، 2020
تقارير مصورة

وصول باخرة الى مرفأ بيروت تحضيرا للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز

المصدر: موقع المنار

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