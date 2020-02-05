فيروس “كورونا الإلكتروني” يجتاح الإنترنت… خطوات للوقاية منه

تزامنا مع انتشار فيروس “كورونا” الجديد في مناطق عديدة حول العالم، يواجه مستخدمو الحاسب الآلي فيروس “كورونا” آخر، يستخدمه مجرمو الإنترنت لنشر البرامج الضارة باستخدام رسائل البريد.

ويزعم مطلقو فيروس “كورونا” الإلكتروني لمن يستهدفوهم، أن تلك الرسائل صادرة عن مؤسسات وهيئات صحية رسمية، بحسب مجلة “فوربس”.

وكانت مجموعة “Emotet” هي صاحبة الموجة الأولى من حملات البرامج الضارة للفيروس عبر الإنترنت، التي ترفق مع رسائل البريد الإلكتروني، ملفات “مايكروسوفت وورد”، من المفترض أنها تتضمن نصائح في شأن الوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.

ولكن، كشف باحثو “IBM X-force” المتخصصة في أبحاث الأمان والمكافحة الذكية للتهديدات العالمية، عن طرق للوقاية من تلك الهجمات الإلكترونية، وهي بضرورة تفحّص الملفات المرسلة إليهم والتأكد من أن تعريفاتها تنتهي بـ «EXE» أو «LNK»، وتجنّب استقبال الملفات الضارة على أجهزتهم.

كما يوصي فرنسيس جافني مدير مخابرات التهديدات في مؤسسة “Mimecast” للأمن المعلوماتي، بعدم النقر على الروابط غير المرغوبة، أو فتح مرفقات الرسائل الإلكترونية المشكوك فيها.

المصدر: سبوتنك