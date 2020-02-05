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February 5 2020 - 10:48

بعد تمزيقها خطاب ترامب.. بيلوسي تصعد والبيت الأبيض يندد

منذ 2 ساعة 5 February، 2020
نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب امام الكونغرس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تصريح للصحفيين، تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي، بأنه كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

وفي إيماءة ذات دلالات عن عمق التوتر بين الخصمين، أمضت بيلوسي ساعة و18 دقيقة جالسة خلف ترامب في حالة من الحزن والكآبة، بعد أن تجاهل ترامب متعمدا مصافحتها بعد أن سلمها نسخة رسمية من خطابه.

وبعد أن انتهى الرئيس الأمريكي من خطابه، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه.

وفي وقت لاحق رد البيت الأبيض عبر حسابه على تويتر على تصرف بيلوسي، باتهامها بأنها مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة وردت في خطاب ترامب، وسرد أمثلة لها.

المصدر: روسيا اليوم

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