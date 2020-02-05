رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب بعد انتهاء خطابه حول حال الاتحاد (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 08:58

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب بعد انتهاء خطابه حول حال الاتحاد (وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 60 mins 5 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة