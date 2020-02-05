غرفة التحكم المروري: سقوط 18 جريحاً في 10 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 08:58

غرفة التحكم المروري: سقوط 18 جريحاً في 10 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 5 February، 2020
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