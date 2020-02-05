طائرات الجيش الروسي تجلي المواطنين عن ووهان الصينية

أقلعت أول طائرة عسكرية روسية الثلاثاء من مدينة ووهان الصينية، وعلى متنها 80 مواطنا حملتهم إلى روسيا، بعيدا عن فيروس كورونا المميت.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر مرسوما يتيح استخدام طائرات وزارة الدفاع في إجلاء المواطنين الروس عن الصين.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: “ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية في إجلاء المواطنين الروس عن المناطق الصينية الأكثر تضررا من فيروس كورونا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تخصيص 5 طائرات لإجلاء المواطنين الروس العاجل من الصين إلى روسيا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، الواقعة في القسم الأوسط من البلاد، حيث اكتشف الخبراء لاحقا أن المرض ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا القابل للانتقال بالعدوى.

المصدر: وكالات