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February 5 2020 - 05:08

بوليفيا: موراليس يسعى للعودة إلى السياسة من جديد

منذ 2 ساعة 5 February، 2020
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أخبار دولية - بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ترشحه رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أيار/مايو المقبل، فيما لا يحق له الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية.

وحسب معلومات نشرت على موقع المحكمة الانتخابية العليا، ورد اسم موراليس (60 عاما) على رأس لائحة حزب “الحركة نحو الاشتراكية” التي تضم 8 مرشحين لمجلس الشيوخ (4 أصليون و4 احتياطيون) عن منطقة كوتشابامبا في جنوب البلاد.

وأصدرت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز في نوفمبر الماضي، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع كل شخص سبق أن تولى ولايتين متتاليتين على رأس البلاد الترشح لولاية ثالثة، ليغلق هذا البند الباب أمام ترشح إيفو موراليس من جديد، بعدما تولى أصلا ثلاث ولايات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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