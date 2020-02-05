بريطانيا: بدء محاكمة شقيق منفذ تفجير مانشستر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 03:06

بريطانيا: بدء محاكمة شقيق منفذ تفجير مانشستر

منذ 34 mins 5 February، 2020
5e3999984c59b77065643af8
أخبار دولية - بريطانيا

انطلقت في بريطانيا الثلاثاء محاكمة هاشم عبيدي، الشقيق الأصغر لسلمان عبيدي منفذ التفجير الذي قتل 22 شخصا أثناء حفل موسيقي في ملعب مانشستر في 22 مايو 2017.

ويواجه هاشم البالغ من العمر 22 عاما 22 اتهاما بالقتل ومحاولة القتل والتآمر على تنفيذ تفجيرات، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته لما يصل إلى ثمانية أسابيع.

ويصر المدعون على أنه ساعد شقيقه في التخطيط للهجوم الدموي باقتناء مواد كيميائية وحاويات حديدية ومعدات أخرى استخدمها ذاك في تصنيع عبوة ناسفة.

وشدد المدعي دونكان بيني أن عبيدي يتحمل نفس المسؤولية عن الهجوم مع شقيقه.

وأشار المدعي إلى أن التفجير الدموي سبقته أشهر من التخطيط والتحضير على أيدي الشقيقين، لافتا إلى أن العبوة الناسفة صنعت عمدا لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمواطنين الأبرياء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات