الصحة العالمية: تدابير الصين المشددة حدت من تفشي “كورونا” خارج حدودها

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.

ودعا مدير عام المنظمة الأممية تيدروس غيبريسوس إلى مزيد من التضامن، متهما بعض حكومات الدول الغنية بأنها “متأخرة” كثيرا في تقاسم المعلومات حول الإصابات.

وقال في لقاء للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: “في الوقت الذي كانت فيه 99 بالمئة من حالات الإصابة في الصين، لدينا فقط 176 حالة في بقية العالم”.

وأضاف: “هذا لا يعني أن الوضع لن يزداد سوءا، لكن بالتأكيد لدينا فرصة سانحة للتصرف.. دعونا لا نضيع هذه الفرصة السانحة”.

وتابع: “بعض الدول الغنية متأخرة في تقاسم هذه المعلومات الحيوية مع منظمة الصحة العالمية، ولا أعتقد أن السبب هو افتقارها للإمكانات… يصعب علينا تقييم كيفية تطور تفشي الفيروس”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال أقنعة وقفازات وأجهزة تنفس و18 ألف رداء للعزل الوقائي إلى 24 دولة، بالإضافة إلى 250 ألف علبة اختبار لتسريع عملية تشخيص الإصابة بالفيروس.

وأكدت أكثر من 20 دولة وجود إصابات على أراضيها، ما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية.

وجرى تأكيد أكثر من 20 ألفا و400 إصابة بالفيروس في الصين منذ اكتشافه لأول مرة في ديسمبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات هناك إلى 425 شخصا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية