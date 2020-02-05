هيئة السويس تنفي ظهور كورونا في منطقة القناة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في منطقة القناة، وإيداع المصابين في مستشفيات الهيئة.

وأكد ربيع اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن مستشفى 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس بعد عودتها من العمرة، وقام الأطباء المختصون بعزلها وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضع المصابة تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

ووجه ربيع رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة، باتخاذ الهيئة كافة التدابير اللازمة بمستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي.

المصدر: وكالات