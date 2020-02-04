عبد الصمد: سأجتمع بالقيمين على وسائل الاعلام لوقف الانهيار المالي المتسارع

أعربت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، في بيان، عن أسفها لاضطرار جريدة “الدايلي ستار” اليوم الى وقف طبعتها الورقية “بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الصحافة المكتوبة خصوصا والإعلام المرئي والمسموع عموما، وقد طالت أيضا إذاعة “راديو وان” التي أوقفت البث أخيرا تحت وطأة الضائقة نفسها”.

وأعلنت عبد الصمد نيتها الاجتماع بالقيمين على وسائل الاعلام المتعثرة “للبحث في سبل التغلب على المشاكل المالية ووضع الخطط الكفيلة بكبح الانهيار المتسارع، في قطاع يُعتبر المخزون الثقافي الأكبر والأبقى للبنان”، داعية “من لديه تصوّر للحلول في هذا المجال الى طرحه على طاولة النقاش لدرسه ووضعه موضع التنفيذ، تلافيا لمزيد من الخسائر الموجعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام