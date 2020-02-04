العدو الاسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا شمال القدس المحتلة

هدمت آليات العدو الاسرائيلي الأربعاء منزلا في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طواقم وآليات سلطات الاحتلال برفقة قوات الشرطة اقتحمت منزل نضال شوامرة وأخرجت ووالدته بالقوة منه، دون السماح لهما بأخذ الأغراض أو تفريغ المحتويات، ثم شرعت بعملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص”.

ولفتت المصادر الى ان “ذات العائلة سبق ان قامت قبل عام 2018 بهدم منزلها بيدها، بحجة ملكية الأرض للمستوطنين كما أقرت محاكم الاحتلال”، واشارت الى ان “خطورة الأمر في حي الاشقرية في بيت حنينا، لا يتوقف على هدم منزل واصدار قرارات هدم، انما يهدد المنطقة بأكملها حيث تحاول سلطات الاحتلال منع البناء فيها لبناء وحدات استيطانية في المكان من جهة ولشق شارع من جهة ثانية”.

المصدر: وكالة معاً