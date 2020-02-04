المرابطون نددت بلقاء البراهان بنتانياهو: يأتي في خانة تقسيم الأمة العربية

دانت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في بيان لها الثلاثاء “اللقاء السري الذي جمع بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الفتاح البرهان”.

وقال البيان “نضع هذا اللقاء في خانة الصقيع العربي الذي قسم وشتت الأمة العربية من أجل إعلاء شأن الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين”، وتابع “لعل السودان الحبيب كان أول المستهدفين في هذا الصقيع حيث عملوا على تفتيته رسميا عبر نزع جنوب السودان من الوطن الأم والتدخل الاجنبي في دارفور وبقية الولايات السودانية طمعا بما تختزنه ارض السودان من خيرات زراعية ونفط ومعادن”.

ودعا البيان “السودانيين واللجان الثورية الى إسقاط الطغمة الحاكمة سلطة عبدالفتاح البرهان”، واضاف “نحن على يقين ان أهلنا السودانيين سيكونون الطليعة في المعركة السياسية التي تحمي وحدة الأمة وتمنع التطبيع مع هؤلاء اليهود التلموديين وضرب مشاريعهم مع الاميركيين للهيمنة على منطقتنا العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام