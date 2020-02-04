“حماية المستهلك” نفذت دوريات تفتيش ضمن نطاق “اتحاد بلديات جبل عامل”

أعلنت “مصلحة حماية المستهلك” في لبنان في بيان لها الثلاثاء أنه “بناء على توجيهات المديرية العامة لوزارة الاقتصاد وتجاوبا مع طلب اتحاد بلديات جبل عامل، نفذ مراقبو مصلحة حماية المستهلك جولة على المؤسسات التجارية ضمن نطاق الاتحاد شملت بلدات الطيبة، القنطرة، حولا وبليدا، على أن تستكمل الجولات في كل بلدات الاتحاد”.

ولفت البيان الى ان “المعايير المعتمدة من قبل مراقبي المصلحة فهي في ما خص السوبر ماركت: الالتزام بإعلان الأسعار بالليرة اللبنانية، الالتزام بنسب الأرباح 13% و 18%، معايير السلامة الغذائية”، وتابعت “أما بخصوص المحطات فالمعايير هي: الالتزام بالأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، التأكد من دقة الكيل ووجود الأختام الرسمية والتأكد من النوعية”، واضافت “بخصوص معمل الألبان والاجبان: شروط السلامة الغذائية، إجراءات التصنيع السليم، وصلاحية المواد الأولية والمنتجات النهائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام