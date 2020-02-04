الصين تتهم بومبيو بي”التشهير بها” على خلفية تصريحاته بشأن شينجيانغ

اتهمت سفارة بكين في أوزبكستان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بي”التشهير بها” الثلاثاء بعدما أثار قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينجيانغ الصينية خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى.

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني “بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها تكرارها، لا تتحول الكذبة إلى حقيقة، أي محاولة للتشهير في الصين وزرع بذور الشقاق في العلاقات الودية بين الصين ودول آسيا الوسطى مصيرها الفشل”.

اختتم بومبيو الاثنين جولة دبلوماسية استمرت لأسبوع بزيارة إلى أوزبكستان، حيث التقى بقادة الدولة السوفياتية السابقة وبوزراء خارجية دول “ستان” السوفياتية السابقة الخمس الواقعة في آسيا الوسطى.

المصدر: ا ف ب