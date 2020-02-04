اعتصام في السفارة الفلسطينية بموسكو تنديدا بـ”صفقة القرن”

توافد مواطنون عرب و روس الى حرم السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو للتنديد بما يسمى “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وتعالت أصوات المعتصمين بعبارات رفض السياسات الاميركية الصهيونية، مؤكدين على عروبة فلسطين والتمسك بالقدس عاصمة ابدية لها.

ولم تتوقف المشاركة على ابناء الجالية الفلسطينية فقط، بل تواجدت جاليات عربية أخرى بحضور السفير الفلسطيني ومفتي موسكو الذي اكد على “أهمية فلسطين للعالم الاسلامي ككل وعلى اهمية التمسك بالقدس الشريف”.

وقال المفتي إن “فلسطين تعني الكثير لقلب كل مسلم وعلى العالم الاسلامي ككل ان يقف في وجه اخذها من الشعب الفلسطيني”.

المصدر: مراسل الموقع