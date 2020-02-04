الجبهة الديمقراطية: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

أدانت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” اللقاء الذي عقده رئيس “مجلس السيادة في السودان” عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. ورأت “فيه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني”.

وقالت الجبهة في بيان لها الثلاثاء إنه “في الوقت الذي بات مطلوبا مواصلة العمل على نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة اسرائيل، يأتي اللقاء ليقدم هدية مجانية لرئيس حكومة الاحتلال، ومكافأة له على سياساته العدوانية والدموية ضد ابناء شعبنا في المناطق المحتلة، وتوغله في تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية وتهجير سكانها”.

ودعت الجبهة “الاحزاب والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية في السودان إلى إدانة هذا السلوك والتبرؤ منه والطلب إلى حكومة السودان إعلان موقف واضح وصريح يتطابق وحقيقة مشاعر الشعب السوداني الشقيق ووقوفه الثابت والدائم إلى جانب شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الاحتلال”.

المصدر: بريد الموقع