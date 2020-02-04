اليونان سترسل صواريخ “دفاعية” إلى السعودية

أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية الثلاثاء أن أثينا سترسل بعضا من صواريخها الدفاعية “باتريوت” إلى السعودية، في إطار برنامج يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وستنشر اليونان الصواريخ على حساب السعودية “لحماية منشآت بنى تحتية على صلة بقطاع الطاقة تعد غاية في الأهمية”، وفق ما أكد المتحدث ستيليوس بيتساس لصحافيين.

وأضاف بيتساس “نشر هذه الصواريخ يساهم في حماية أمن مصادر الطاقة، ويعزز صورة بلدنا كعامل مساعد على الاستقرار الإقليمي ويوطد علاقتنا مع السعودية”، مضيفا أن المحادثات بشأن هذه الخطوة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر.

ولم يحدد موعد نشر هذه الصواريخ،وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جزء من هذه المبادرة التي قد تنضم إليها إيطاليا أيضا.

المصدر: ا ف ب