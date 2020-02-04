عبد الصمد: ليس لدينا أي أجندة سوى الاصلاح وتطوير الادارة

قالت وزيرة الاعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد “إننا منذ تسلمنا مهماتنا في الحكومة أردنا ان يكون عملنا موضوعيا وحياديا”، وأضافت “ليس لدينا اي اجندة سوى اجندة الاصلاح وتطوير الادارة”، وتابعت “فلنضع جانبا كل الصراعات ولنفكر في مصلحة بلدنا”.

وأشارت عبد الصمد الثلاثاء الى أن “الهاجس الاساسي في البيان الوزاري كان تلبية متطلبات الشارع والصرخة التي تطلق فيه وهي مطالب محقة ونحن وضعناها على رأس لائحة الاصلاح”، واعتبرت انه “يجب ان يكون لدينا ايمان بأن هذه الحكومة أتت لتطبيق الاصلاحات التي هدفها إعادة الثقة بالحكومة لنكسب ثقة المجتمع الداخلي والمجتمع الدولي”.

من جهة ثانية، قالت عبد الصمد “سبق ان صدر قرار من مجلس الوزراء بالغاء وزارة الاعلام، بناء على الورقة الاصلاحية التي صدرت في تشرين الاول 2017، لكن في رأيي ان دور الاعلام رائد ولذلك يجب اعادة النظر في دور وموقع الاعلام”، وتابعت “يجب اعادة النظر في هيكلية وزارة الاعلام لكي تتماشى مع هذا التطور وتواكب التقنيات والتطورات”، وأكدت ان “تعيين مجلس ادارة للتلفزيون يأتي على رأس القرارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام