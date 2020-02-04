كهرباء لبنان: تسرب للفيول قرب معمل الزوق والعمل لسحب الكميات المسربة وتنظيف الشاطئ

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان أنه “وفيما كانت باخرة محملة بمادة الفيول أويل تفرغ حمولتها في خزانات معمل الزوق الحراري، وعند حوالي الساعة 10,40 من مساء أمس الاثنين الواقع فيه 3/2/2020، انفجر قسطل الضخ مما أدى إلى تسرب حوالي 100 متر مكعب من الفيول اويل إلى الخارج، قسم منها على البر وقسم آخر في البحر جرى احتواؤه على الفور”.

وذكر البيان ان “الدفاع المدني قام بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كارادنيز بوضع عوامات حصرت مادة الفيول في نطاق المعمل ومنعت امتدادها الى البحر”.

ولفت البيان الى انه “يتم العمل منذ الواحدة فجرا على تنظيف الشاطئ وسحب الكميات المسربة ليصار الى معالجتها من قبل شركةAsset Peak المتخصصة التي تقوم بمعالجة الترسبات النفطية في معمل الذوق، وذلك بغية إعادة استعمالها لإنتاج الطاقة”، وأشار الى ان “مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك توجه الى معمل الزوق وطلب من جهاز الرقابة العامة في المؤسسة إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام