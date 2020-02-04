مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أوروبا ستتجنب إحالة النزاع حول الاتفاق النووي الإيراني إلى الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 17:16

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أوروبا ستتجنب إحالة النزاع حول الاتفاق النووي الإيراني إلى الأمم المتحدة

منذ 1 ساعة 4 February، 2020
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