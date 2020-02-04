الثلاثاء المقبل بدء تطبيق قرار خفض سعر حليب الأطفال الرضع من الولادة حتى عمر السنة في الأسواق اللبنانية (الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2020 - 17:14

الثلاثاء المقبل بدء تطبيق قرار خفض سعر حليب الأطفال الرضع من الولادة حتى عمر السنة في الأسواق اللبنانية (الوطنية)

منذ 1 ساعة 4 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة