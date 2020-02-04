حب الله: لإعطاء الحكومة الفرصة لتنفيذ المطالب المحقة

قال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله إن “التضامن الوزاري قائم بالفعل وترجمه الوزراء في جلسات مناقشة البيان الوزاري المتعاقبة بحيث تمت النقاشات وتبادل الآراء بمسؤولية عالية وتقنية مميزة”.

ودعا حب الله الثلاثاء “الحراك وجميع اللبنانيين والكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة إلى التضامن مع الحكومة الجديدة وإعطائها الثقة والفرصة لتنفيذ المطالب المحقة”.

ولفت حب الله الى ان “المعاناة والأزمة الاقتصادية والمالية طاولت جميع اللبنانيين من دون استثناء”، وتابع “لم يعد يسمح الوقت إلا للعمل الجاد للانتقال من هذه المرحلة العصيبة واتاحة الفرصة للحكومة للعمل على اخراج لبنان من هذه المأساة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام