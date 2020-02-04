القناة 13 العبرية: الانفجارات التي سُمعت في سديروت قبل قليل ناجمة عن بالونات مفخخة اطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 17:14
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القناة 13 العبرية: الانفجارات التي سُمعت في سديروت قبل قليل ناجمة عن بالونات مفخخة اطلقت من غزة
منذ 1 ساعة
4 February، 2020
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