القناة 13 العبرية: الانفجارات التي سُمعت في سديروت قبل قليل ناجمة عن بالونات مفخخة اطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 17:14

القناة 13 العبرية: الانفجارات التي سُمعت في سديروت قبل قليل ناجمة عن بالونات مفخخة اطلقت من غزة

منذ 1 ساعة 4 February، 2020
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