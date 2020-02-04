الرئيس عون: الوضع السياحي في لبنان تعرض لانتكاسة ويجب العمل لاعادة جذب السياح

أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “يستعيد الوضع السياحي في لبنان عافيته بعد زوال الاسباب التي ادت الى تراجعه منذ التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين الاول الماضي”، واضاف ان “عائدات السياحة التي حققها القطاع السياحي خلال 2019، كان متوقعا ان ترتفع اكثر بكثير لولا الاحداث التي طرأت”.

كلام الرئيس عون جاء الثلاثاء خلال استقباله وفدا من “نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة” في لبنان برئاسة جان عبود الذي عرض الواقع الراهن لعمل اصحاب مكاتب السفر والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الذي يضم 600 مكتب سياحة وسفر مرخصين وفقا للاصول.

ولفت الرئيس عون الى ان “الوضع السياحي الحالي تعرض لانتكاسة، وهناك صعوبة في جذب السياح الى لبنان نظرا للاوضاع الصعبة التي يمر بها، اضافة الى سلوك بعض المندسين في التظاهرات الذين عمدوا الى اثارة المشاكل والتعدي على القوى الامنية والاملاك وقد تعاملت معهم القوى الامنية كما يجب”.

وشدد الرئيس عون على انه “يجب العمل على اعادة جذب السياح اثر التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع بعد الارقام الواعدة التي سجلتها وزارة السياحة، كعائدات مالية وصلت الى اكثر من 7 مليارات دولار وكان متوقعا ان تصل الى 9 مليارات لولا الاحداث التي طرأت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام