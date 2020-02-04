الجيش العربي السوري يحرر قرية #النيرب شمال طريق حلب اللاذقية الدولي بريف إدلب

حررت وحدات الجيش العربي السوري خلال عملياتها ضد مواقع التنظيمات الإرهابية على محور مدينة سراقب بريف إدلب قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب/اللاذقية بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكر مراسل سانا أن”وحدات الجيش وبعد أن حررت قرى جوباس وسان وترنبة أمس كثفت عملياتها على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وحررت قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب/اللاذقية بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وعدة مواقع لهم وإجبارهم على الفرار وقطعت إمدادات الإرهابيين بين سراقب وأريحا”.

ولفت المراسل إلى أن”وحدات الجيش تخوض اليوم اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب وسط حالة من الانهيار في صفوف الإرهابيين بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم”.

وكانت وحدات الجيش تقدمت خلال الأيام الماضية على محور سراقب وحررت قرى جوباس وسان وإنقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.

المصدر: سانا