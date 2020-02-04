وحدات من الجيش السوري تحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب الجنوبي الشرقي (الاخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 14:08

وحدات من الجيش السوري تحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب الجنوبي الشرقي (الاخبارية السورية)

منذ 44 mins 4 February، 2020
أخبار موقع المنار

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