وحدات من الجيش السوري تحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب الجنوبي الشرقي (الاخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 14:08
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الجيش السوري يحرر قرية النيرب شمال طريق حلب - اللاذقية وقرى الوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
سانا: تعرض منشآت نفطية وسط سوريا لاعتداءات بقذائف مصدرها الإرهابيون أدت إلى أضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها
نتانياهو يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا ويتفق معه على التعاون لتطبيع العلاقات
الحكومة السودانية تقول إنّ لقاء البرهان بنتانياهو تم من غير علمها أو مشاورتها وتطلب توضيحات من الرئيس الانتقالي
واشنطن بوست عن مسؤول عسكري سوداني: لقاء البرهان مع نتانياهو رتبت له الإمارات بعلم السعودية ومصر
حركة الجهاد الإسلامي تدين لقاء نتانياهو والبرهان: لا يعبر عن الموقف الأصيل للشعب السوداني المساند للقضية الفلسطينية
حركة حماس: هذه اللقاءات التطبيعية تشجع الاحتلال والإدارة الأميركية على الاستمرار بإنكار حقوق شعبنا المشروعة
حركة فتح: اللقاء يتناقض مع موقف الشعب السوداني المناصر على الدوام لحق الشعب الفلسطيني
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندعو الشعب السوداني إلى التصدي لأي خطوات تطبيعية تترتب على لقاء نتانياهو والبرهان
الحزب السوري القومي الاجتماعي: ندين بشدة لقاء البرهان ونتانياهو وكل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الصهيوني
وزارة الصحة اللبنانية: الباخرة القادمة من الصين رست في مرفأ بيروت بعد الكشف الدقيق على كامل طاقمها
الحشد الشعبي العراقي يصد هجوماً لـ"داعش" هو الثاني من نوعه خلال أسبوع على نقاط تابعة له غرب الأنبار
مراسل المنار: إنفجارات ضخمة وحرائق واسعة في معسكر صحن الجن بمأرب إثر ضربة صاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية
وزير الخارجية الهولندي يستدعي السفير السعودي للاشتباه بصلة المملكة بحركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"
الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
بيرني ساندرز يؤكد تصدره نتائج الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا الأميركية لاختيار المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية
ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 425 ومدينة هانغتشو تفرض إجراءات حجر صحي على سكانها خوفاً من انتشاره
منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في الدول الفقيرة
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وحدات من الجيش السوري تحرر قرى الوسيطة – الراقم – بليصة – تل أغر في ريف إدلب الجنوبي الشرقي (الاخبارية السورية)
منذ 44 mins
4 February، 2020
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