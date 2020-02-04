الكرملين: موعد زيارة الرئيس بوتين إلى الصين سيبقى دون تغيير في النصف الثاني من العام الجاري بالرغم من انتشار فيروس “كورونا” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2020 - 14:08

الكرملين: موعد زيارة الرئيس بوتين إلى الصين سيبقى دون تغيير في النصف الثاني من العام الجاري بالرغم من انتشار فيروس “كورونا”

منذ 1 ساعة 4 February، 2020
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