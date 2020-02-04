حتى الآن.. 425 فارقوا الحياة جراء فيروس كورونا بالصين.. والإصابات تتجاوز 20 ألفَا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن إجمالي عدد حالات إصابات فيروس كورونا المؤكدة في الصين بلغ 20438 حالة، في نهاية يوم الاثنين.

ويشير التحديث الجديد في عدد المصابين بالفيروس إلى زيادة قدرها 3235 حالة عن اليوم السابق، وبلغ عدد من فارقوا الحياة بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين 425 شخصًا.

ويقدر إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بنحو 20620 حالة، في حين وصل عدد الضحايا عالميًا إلى 426 (425 في الصين، وحالة وفاة واحدة الفلبين).

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كحالة طوارىء دولية، مُعربة عن مخاوفها من انتشار المرض في دول – غير الصين – لا تتوفر فيها نظم صحية جيدة.

وأجلت العديد من الدول رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عاصمة مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها الفيروس منذ أواخر ديسمبر/كانون الثاني.

وأوقفت العديد من خطوط الطيران رحلاتها الجوية إلى الصين، بينها خطوط طيران عربية وأخرى عالمية.

المصدر: سي ان ان