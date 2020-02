هواتف عديدة تحصل على أندرويد الجديد

لاقت النسخة العاشرة من نظام أندرويد قبولا واسعا من أصحاب الهواتف الذكية لما تحمله من ميزات وخصائص جديدة، لكن هذه النسخة متاحة لبعض الهواتف حاليا.

ومن بين أبرز الميزات التي حملها نظام التشغيل الجديد لهواتف أندرويد ميزة الوضع الداكن التي تساهم في حماية أعين المستخدمين من الإشعاعات الضارة، وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة في الهواتف.

كما حملت النسخة الجديدة من نظام التشغيل العديد من التعديلات التي شملت واجهات ونوافذ التشغيل، كما وفر Andrоid 10 لبعض الأجهزة ميزة Scrеen Rеcorder لتسجيل ما تعرضه الشاشة كما في هواتف آيفون.

ومن بين أبرز الهواتف التي حصلت على أندرويد الجديدة هواتف Pixel التي تطلقها غوغل مثل Pixel XL و Pixel 2 وPixel 2XL وPixel 3 بجميع إصداراته، إضافة إلى هواتف Pixel من الفئة الرابعة.

ووصل نظام التشغيل الجديد أيضا إلى العديد من هواتف سامسونغ مثل Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus وGalaxy S10E، وهواتف Note من الفئة 9 و10، إضافة إلى هواتف الفئة S9.

أما هواتف هواوي التي حصلت على أندرويد الجديد فكانت : Huawei P30 و Huawei Mate 20 و Huawei Mate 10 وHonor 10 وHonor V10 وHonor 9 وHonor 9X/9X Pro.

كما حصلت عليه بعض هواتف موتورولا مثل (Moto G7 Plus، ONE Power، One vision، One Action).

