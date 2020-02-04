الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرق جباليا ويتوغل شرق خان يونس

أطلقت اليوم الثلاثاء قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما توغلت عدد من آلياتها العسكرية في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوبا.

وأفادت “وفا”، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية، وصوب عدد من صيادي العصافير شرق البلدة، ما أجبرهم على مغادرة المكان.

كما انطلقت آليات الاحتلال من المواقع العسكرية خلف الشريط الحدودي، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

المصدر: وكالة وفا