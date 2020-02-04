الوزير حمد حسن: المراقبون الصحيون يكشفون على طاقم السفينة وننتظر النتيجة

قال وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر “الباخرة القادمة من الشرق الأقصى التي وصلت صباحا الى لبنان، لم ترس في مرفأ بيروت.

بقيت داخل المياه الاقليمية بعيدة عن الشاطئ، وانتقل إليها المراقبون الصحيون للكشف على طاقم السفينة، وننتظر النتيجة وسوف نواكب التفاصيل كافة مع الجميع”.

وبعد الكشف على السفينة قال الوزير حسن ان “فريق الحجر الصحي الذي كشف على طاقم الباخرة الآتية من الشرق الاقصى يؤكد أن الطاقم في صحة جيدة وقد رست الباخرة في مرفأ بيروت وخضعت للتفتيش مجددا من قبل الأمن العام وتبين انها تعتمد المعايير الصحية العالمية، لذا نؤكد مجددا اننا سنعمل دائما لما فيه مصلحة المواطن وسلامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام