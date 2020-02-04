الذهب مستقر وكفة قوة الدولار ترجح أمام مخاوف فيروس الصين

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولار.

سجلت هونغ كونغ أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الإنفلونزا.

ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.

المصدر: سبوتنك